Militar da GNR entre os três mortos de colisão entre mota e carro em Ansião

Dois homens e uma mulher de Ansião morreram, este domingo, na sequência de uma colisão entre uma mota de alta cilindrada e uma viatura ligeira, por volta das 19.30 horas, neste concelho no distrito de Leiria. O acidente provocou ainda ferimentos leves a duas jovens.

O condutor da mota tinha 38 anos, era militar do posto da GNR local e transportava uma mulher, com cerca de 40 anos, que foi projetada a cerca de 100 metros de distância, revelou ao JN José Antunes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ansião. "O embate foi muito violento."

"Pelo cenário que encontrámos, tudo indica que terá sido excesso velocidade do motociclo", acredita José Antunes. "Antes do local do acidente há uma reta muito longa, seguida de uma curva ligeira. Possivelmente, houve um descontrolo da parte do condutor."

O veículo ligeiro era conduzido por um homem, de 58 anos, que ia leva a filha e uma amiga a Coimbra, onde estudam na universidade. "As duas jovens foram transferidas para os Hospitais da Universidade de Coimbra, com escoriações e contusões, mas nada que inspire cuidado", garante o bombeiro.

Além disso, José Antunes esclarece que a intenção é dar apoio psicológico às duas estudantes, de 19 e 21 anos, face à gravidade do acidente, que causou a morte ao pai de uma delas, após o ciclomotor embater sobre o lado do condutor.

Depois da colisão, a mota incendiou-se e pegou fogo ao veículo ligeiro, mas as jovens conseguiram sair da viatura a tempo de evitar serem apanhadas pelas chamas, que foram extintas, entretanto.

Às 22 horas, a circulação na estrada perto da localidade de Ribeira de Alcalamouque, "muito utilizada como zona de passagem para Coimbra", já tinha sido retomada. Prestaram apoio 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ansião e de Penela, do INEM e GNR, apoiados por nove viaturas.