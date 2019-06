Morre em choque contra poste de eletricidade no IC8

Francisco Pedro Hoje às 10:07, atualizado às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 33 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira, na sequência do despiste de uma viatura ligeira, seguida de colisão contra um poste de eletricidade, no IC8, no concelho de Ansião, apurou o JN junto de fonte da Brigada de Trânsito da GNR.

O acidente registou-se pelas 5.32 horas, ao quilómetro 57,3, no sentido este-oeste, na localidade de Mogadouro. Na ocasião, o piso estava molhado, o que deve ter contribuído para o despiste, que ocorreu à saída de uma curva.

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ansião, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), Suporte Imediato de Vida (SIV) e GNR, apoiados por cinco viaturas, segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.