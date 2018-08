Jovem de 20 anos morre durante corte de árvore em Ansião

Hoje às 16:08 Facebook

Um jovem de 20 anos morreu esta sexta-feira, quando a árvore que estava a cortar caiu sobre ele, em Outeiro da Lagarteira, em Ansião.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ansião, António Marques, o jovem estava a ajudar o pai, mas "desconhece-se as razões do acidente".

"O jovem sofreu ferimentos gravíssimos e estava em paragem cardiorrespiratória quando chegámos ao local. Pedimos o apoio da SIV [ambulância de suporte imediato de vida] de Avelar e da viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que vieram a confirmar o óbito no local", esclareceu António Marques.

O comandante referiu ainda que a vítima morava perto da localidade, no distrito de Leiria, e era estudante universitário de Enfermagem.

Foi solicitado apoio psicossocial da parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) "para apoiar a família".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta foi dado perto das 12 horas e estiveram no local 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.