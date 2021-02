Batalha apoia famílias e restaurantes locais com aquisição de refeições

Hoje às 17:50 Facebook

A fim de auxiliar quem está a passar dificuldades económicas devido à pandemia e ao atual confinamento e, ao mesmo tempo, apoiar o negócio da restauração, a Câmara Municipal da Batalha vai reforçar o programa Batalha Solidária com a disponibilização de refeições.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, os restaurantes locais e as associações representativas do setor da restauração já foram contactadas para celebrar um acordo de colaboração para o fornecimento em regime de take-away das refeições necessárias.



O município prevê contratar, numa primeira fase, cerca de 900 a 1500 refeições no primeiro mês de arranque, correspondendo a um apoio inicial de 12 mil euros.

