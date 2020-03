Batalha distribui cartões-refeição pelas famílias mais carenciadas

Francisco Pedro Hoje às 21:18 Facebook

As famílias carenciadas do concelho da Batalha vão receber cartões atribuídos pela Câmara Municipal, com os quais podem fazer compras em restaurantes, hipermercados, supermercados e outras lojas de retalho alimentar.

A medida visa minorar as eventuais situações de emergência social originadas pela pandemia da Covid-19.

Para assegurar este apoio, o município irá reforçar o Fundo de Emergência Social com mais 50 mil euros. Este fundo, recorde-se, foi criado recentemente para a atribuição de apoio financeiro excecional e temporário a agregados familiares com carência económica e em situação de emergência social, em articulação com as instituições ou respostas locais.

"Este apoio é essencial a muitas famílias que agora estão mais desprotegidas, vamos realizá-lo e em parceria com uma entidade financeira, com regras claras e no quadro do regulamento municipal já existente", explicou o presidente da autarquia, Paulo Batista Santos, adiantando que os agregados familiares em dificuldade podem recorrer a este recurso a partir do próximo dia 1 de abril.