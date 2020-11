Batalha exige substituição de delegado de saúde ausente por doença há dois meses

Francisco Pedro Hoje às 12:49 Facebook

A Assembleia Municipal da Batalha reclama a "imediata" substituição do delegado de saúde local, que se encontra de baixa médica há mais de dois meses, tornando mais difícil a "resposta eficaz no combate à pandemia, ao diminuir o acompanhamento da população e dificultar a implementação de medidas de mitigação do risco de contágio da doença".

Numa moção aprovada na quinta-feira à noite, os deputados municipais consideram a situação "dramática" e lamentam a falta de respostas por parte das entidades públicas governamentais aos vários pedidos feitos pela autarquia para a resolução do problema.

"Apesar de o município ter já contactado o Ministério da Saúde, solicitando urgência para a resolução deste problema, esta é uma situação dramática vivenciada pelas populações e que comporta uma inadmissível negação do Estado no cumprimento da sua obrigação constitucional, de garantir a todos os portugueses, iguais condições no acesso aos cuidados de saúde públicos, nomeadamente ao nível da coordenação e apoio nesta crise pandémica", refere o documento, aprovado por unanimidade.

O ​​​​​​​concelho da Batalha está sem Delegado de Saúde desde o passado dia 15 de setembro, data em que o responsável pela saúde pública entrou em baixa médica, não podendo ser substituído por questões legais.

A moção aprovada na quinta-feira será remetida para os responsáveis da Administração Regional de Saúde do Centro, para os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, para a Ministra da Saúde e para o Presidente da República.