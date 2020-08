Batalha: Paróquia de São Mamede celebra centenário com terço em pedra

Hoje às 16:53 Facebook

A Paróquia de São Mamede, concelho da Batalha, em Leiria, celebrou 100 anos de existência com a apresentação de um terço de pedra calcária originária das Serras de Aire e Candeeiros, concebido pela Filstone, empresa extrativa sediada em Fátima.

A peça religiosa, foi apresentada no domingo, dia 9 de agosto, numa cerimónia simbólica que juntou a população de São Mamede.



As contas do terço foram feitas a partir de um tipo de rocha calcária extraída pela Filstone, que a empresa designa por "Filstone Blue M", caraterizada por uma "ligeira tonalidade azul". No processo de transformação, as contas adquiriram formatos alusivos à calçada portuguesa.

