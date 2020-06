Batalha reclama urgência nas obras previstas para o mosteiro

Hoje às 18:18 Facebook

A Assembleia Municipal da Batalha aprovou, esta segunda-feira, por unanimidade, uma moção que reclama urgência no início das obras anunciadas e previstas com o apoio dos fundos europeus, em benefício da valorização do Mosteiro da Batalha.

De acordo com os autarcas, "há vários anos foram anunciadas obras de requalificação do claustro real, requalificação de um novo espaço para loja, reabilitação da iluminação exterior, para além de outras melhorias, de modo a tornar este monumento 100% acessível, sem que até à presente data se conheçam quaisquer desenvolvimentos, que ​​​​​​​não anúncios dos sucessivos governantes na área da Cultura".

