Dois feridos e 20 desalojados após explosão em edifício na Batalha

Uma explosão num edifício de apartamentos em São Mamede, no concelho da Batalha, provocou, este sábado, dois feridos e 20 desalojados, disse à Lusa fonte policial.

A explosão ocorreu pouco depois das 20 horas deste sábado e ter-se-á devido a uma fuga de gás, disse a mesma fonte, precisando que um dos feridos ficou em estado grave.

Os habitantes do prédio estão a ser realojados pela Proteção Civil da Batalha, no distrito de Leiria.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão no local nove operacionais, com três viaturas.