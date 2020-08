Festas da Batalha com concertos de Diogo Piçarra e Gisela João

Hoje às 15:32 Facebook

Os concertos de Diogo Piçarra e Gisela João no Mosteiro, com transmissão online, vão ser dois dos momentos altos da edição deste ano das Festas da Batalha, em Leiria. Adaptados à situação pandémica, os festejos vão ter lugar nos dias 14, 15 e 16 de agosto.

O programa começa no dia 14, feriado municipal, pelas 18 horas, com a cerimónia evocativa da Batalha de Aljubarrota, a realizar na na Capela do Fundador do Mosteiro da Batalha. Segue-se a sessão solene, a realizar no Claustro Real do mosteiro, dedicada à importância do processo de descentralização e da boa articulação entre as administrações Central e Local.

Ainda no dia 14, pelas 21 horas e 30 horas, vai ter lugar o concerto acústico com Diogo Piçarra, nas Capelas Imperfeitas, com transmissão online através da página do Facebook do Município da Batalha.

