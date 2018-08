Incêndio destrói armazém com produtos chineses na Batalha

24 Maio 2018 às 08:13 Facebook

Um incêndio destruiu, esta quinta-feira, um armazém com produtos chineses na freguesia de Casal da Amieira, Batalha, sem causar vítimas.

O alerta para o incêndio no armazém, situado junto ao IC2 (via rodoviária que liga Lisboa ao Porto), foi dado às 3.45 horas, , adiantou à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O fogo no armazém, que está situado numa zona industrial, não se propagou a edifícios contíguos e entrou em fase de resolução cerca das 6.20 horas.

Segundo o CDOS de Leiria, o armazém ficou destruído, tendo a cobertura abatido.

O combate às chamas mobilizou 57 operacionais, com o auxílio de 18 veículos.