Jantam em casa com amigos, mas cada um leva a sua refeição

Casal da Batalha teve de "apertar o cinto", quando a prestação da casa aumentou quase 200 euros.

O aumento de quase 200 euros na prestação mensal do crédito à habitação obrigou Joana Carreira, 36 anos, e Alberto Freitas, 40 anos, a alterar vários hábitos para conseguirem pagar os cerca de 520 euros de empréstimo e as restantes despesas com os menos de dois mil euros que recebem por mês. Um deles foi cortar nas idas a restaurantes, substituídas por jantares em casa com amigos, em que cada um leva a sua refeição.

Empregada numa loja em Leiria, Joana Carreira conta, ao JN, que o aumento salarial do casal foi absorvido pela subida dos bens alimentares, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e que tiveram de "apertar ainda mais o cinto" desde o agravamento da prestação da casa. "De repente, levámos um abanão e vamos levar outro em julho", afirma. "Falava-se em aumentos no valor dos empréstimos, mas nunca pensei que fosse tanto". Renegociar o valor em dívida ao banco é uma das possibilidades em cima da mesa, embora receie que não sejam bem sucedidos.