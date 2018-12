Colisão faz um morto e quatro feridos na A8 no Bombarral

Hoje às 16:33 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros causou um morto e quatro feridos, dois deles em estado grave, na autoestrada A8, na zona do Bombarral, distrito de Leiria.

A vítima mortal é uma mulher, de 89 anos, a única a ficar encarcerada na sequência da colisão entre os dois automóveis, afirmou à agência Lusa Pedro Lourenço, comandante dos bombeiros locais.

Os dois feridos graves são uma mulher, de 71 anos, e um homem, de 82, que foram transportadas para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste, assim como um dos feridos leves, sendo que o outro foi assistido no local.

O acidente ocorreu pelas 11.30 horas, no sentido Sul/Norte da autoestrada (Lisboa/Leiria), entre a saída da Delgada e a saída de São Mamede, no concelho do Bombarral.

No local, estiveram 25 operacionais e 10 veículos, entre os quais ambulâncias dos bombeiros do Bombarral, Cadaval e Óbidos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Peniche, do Instituto Nacional de Emergência Médica.