Dois feridos em colisão entre automóvel e comboio no Bombarral

Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um automóvel ligeiro e um comboio na Linha do Oeste, no Bombarral, provocou hoje dois feridos, um deles em estado grave, e interrompeu a circulação ferroviária.

"Um veículo não cumpriu a sinalização da passagem de nível de São Mamede, foi atravessar a linha e acabou abalroado pelo comboio", disse o comandante dos bombeiros do Bombarral, Pedro Lourenço, à agência Lusa.

O acidente ocorreu pelas 11 horas na passagem de nível de São Mamede, concelho do Bombarral, distrito de Leiria, e fez dois feridos: um deles uma mulher, com cerca de 70 anos, em estado grave, e um homem, de 85 anos, com ferimentos ligeiros.

A vítima grave ficou encarcerada no veículo, obrigando a manobras de desencarceramento pelos bombeiros.

As duas vítimas foram transportadas para a urgência de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste.

Ana Portela, porta-voz da CP, disse à agência Lusa que o comboio que embateu na viatura ia para Caldas da Rainha.

A circulação ferroviária esteve interrompida, mas já foi retomada, disse à Lusa fonte da GNR, adiantando que a Estrada Nacional 8-4, que liga as localidades de São Mamede e Roliça, se encontra cortada ao trânsito.

No local, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estiveram 17 operacionais e sete veículos, dos quais duas ambulâncias dos bombeiros do Bombarral, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Peniche.