Jovem de 19 anos morre no Bombarral após queda num poço

Um jovem de 19 anos, natural de Coimbra, morreu esta sexta-feira na localidade de Portela, no Bombarral, na sequência da queda num poço, com cerca de 20 metros de profundidade, confirmou ao JN o CDOS de Leiria.

Pelo que o JN conseguiu apurar, a laje que tapava o poço cedeu, o que provocou a queda da vítima no seu interior, bem como de uma outra jovem, da mesma idade, que foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários do Bombarral.

Apesar de ter apenas ferimentos ligeiros, a jovem foi transportada para o Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha. Segundo fonte do CDOS, a rapariga conseguiu manter-se à tona da água, com cerca de dois metros de altura, até ser socorrida.

Já a vítima mortal ficou presa debaixo da laje, o que obrigou à mobilização dos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Óbidos. Face à incapacidade de resgatarem o jovem, o poço acabou por ser esvaziado, para que o corpo fosse retirado do local.

O alerta foi dado ao INEM às 13.37 horas e as operações terminaram às 16.50 horas. Estiveram envolvidos na ocorrência ainda os Bombeiros do Cadaval e de Peniche, o INEM e a GNR do Bombarral.