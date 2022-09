Ala sul do hospital termal das Caldas da Rainha reabre requalificado

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

A ala sul do Hospital Termal das Caldas da Rainha vai reabrir ao público na terça-feira, após obras de requalificação de cerca de 650 mil euros.

A ala, situada no primeiro piso do Hospital Termal das Caldas da Rainha, um dos mais antigos do mundo, vai disponibilizar ao público "banheiras de hidromassagem, duches "vichy", de jato e circular e também equipamentos de vapor", divulgou a Câmara, concessionária do equipamento.

