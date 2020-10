Caldas da Rainha: GNR detém suspeito de violência doméstica e descobre três quilos de explosivos

Hoje às 17:01 Facebook

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Caldas da Rainha, em Leiria, anunciou esta sexta-feira que deteve em flagrante delito um homem de 35 anos pelo crime de violência doméstica, na passada segunda-feira, dia 19 de outubro.

Segundo uma nota de imprensa, no âmbito de uma denúncia por violência doméstica contra a sua mulher, de 39 anos, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e apuraram que o suspeito ameaçou de morte, com recurso a arma de fogo, a vítima, com quem mantinha uma relação de 16 anos.

Após a sua detenção, no seguimento das diligências policiais, no dia seguinte, foi realizada uma busca domiciliária à residência do detido e anexos, culminando na apreensão de três quilos de explosivos (petardos) e 95 munições de calibre 6,35mm.

