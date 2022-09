Despiste nas Caldas da Rainha causa um morto e um ferido grave

JN/Agências Hoje às 14:30 Facebook

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros, no Nadadouro, no concelho das Caldas da Rainha, provocou, esta quinta-feira, a morte de um homem e ferimentos graves numa mulher, informaram os bombeiros.

A vítima mortal é um homem de 63 anos, cujo óbito foi declarado no local", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros das Caldas da Rainha, Nelson Cruz, acrescentando que, além da morte do condutor, do acidente resultaram "ferimentos graves numa passageira, uma mulher de 60 anos".

A mulher foi transportada para o Hospital das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

O acidente ocorreu às 12.22 horas, no Alto do Nobre, na freguesia do Nadadouro, quando a viatura, que circulava no sentido Foz do Arelho/Caldas da Rainha, "se despistou e foi embater em árvores", disse Nelson Cruz.

No local estivarem 13 operacionais apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros das Caldas da Rainha, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha e a GNR.