GNR e bombeiros procuram homem desaparecido nas Caldas da Rainha

A GNR e os bombeiros estão a efetuar buscas na Foz do Arelho, no concelho das Caldas da Rainha, para tentar encontrar um homem de 44 anos dado como desaparecido sexta-feira.

De acordo com fonte da GNR de Leiria, o homem de 44 anos encontra-se desaparecido desde as 18.30 horas de sexta-feira, altura em que saiu para praticar desporto.

Para além dos Bombeiros das Caldas da Rainha, no terreno encontram-se 19 militares do comando da GNR de Leiria, uma equipa do Grupo de Intervenção Cinotécnico da GNR e um drone da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.