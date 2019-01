Bióloga das Caldas da Rainha encontra novo escaravelho em Portugal

Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Vive exclusivamente em águas subterrâneas, em "total escuridão", mas respira ar, "motivo pelo qual vem constantemente à superfície para renovar o oxigénio". É cego, despigmentado e não tem asas.

Falamos de Iberoporus pluto, parte do nome dedicada a Plutão (governante do submundo na mitologia grega), uma nova espécie de escaravelho descoberto por Sofia Reboleira, a "mulher das cavernas" que se dedica a procurar novos seres nos escossistemas subterrâneos. Até ao momento, a bióloga, natural de Caldas da Rainha, já contribuiu com 58 novas espécies e seis novos géneros para a ciência.

Leia mais em Jornal de Leiria