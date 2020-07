Organismos gelatinosos deram à costa na Foz do Arelho

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

Os banhos na praia da Foz do Arelho, no concelho das Caldas da Rainha, foram interditados depois de, esta quarta-feira de manhã, terem dado à costa organismos gelatinosos ainda não identificados.

O capitão do porto de Peniche, Vasco Toledo Cristo, confirmou à agência Lusa o surgimento de "vários organismos gelatinosos", de uma espécie ainda não confirmada e "cuja identificação já foi pedida ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)".

Os organismos deram à costa esta manhã na praia, levando a que "nas zonas vigiadas fossem içadas as bandeiras vermelhas e desaconselhados os banhos, quer no mar, quer na lagoa", acrescentou o responsável.

A Capitania do Porto de Peniche solicitou ainda a intervenção das autoridades de saúde "para avaliar se são necessárias outras medidas".

No local, os nadadores-salvadores solicitaram aos banhistas que saíssem da água e que tomassem banho de água doce, mas até às 13 horas de hoje não havia registo de qualquer banhista com sintomas associados à presença do organismo ainda não identificado.