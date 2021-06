Vacinação nas Caldas da Rainha com mais de duas horas de espera de manhã

JN/Agências Hoje às 19:35 Facebook

O processo de vacinação nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, decorreu na manhã deste sábado com mais de duas horas de espera e dezenas de pessoas acumuladas no interior do pavilhão da Mata, contaram utentes no local.

No centro de vacinação instalado no pavilhão da Mata Rainha Dona Leonor, espaço verde com vários hectares, são recebidos utentes dos concelhos das Caldas da Rainha e de Óbidos, sendo o segundo sábado em que há concentração de pessoas naquele local.

Cerca das 12.10 horas deste sábado, quem tinha a vacinação agendada para as 10.33 horas e 10.35 horas continuava à espera de ser vacinada e contestava as condições no interior do espaço.

Segundo testemunhos e imagens a que a Lusa teve acesso, num espaço do interior do pavilhão havia utentes sentados numa bancada, vários dos quais sem o distanciamento aconselhado, mas também pessoas de pé e outras de cadeira de rodas à espera.

"Está muita gente dentro do pavilhão e eu não sou dos que está aqui há mais tempo. Mas está a demorar muito mais do que demorou quando tomei a primeira dose [da vacina]", disse à agência Lusa José Marquês, de 66 anos.

"Da primeira vez que cá vim não demorou quase nada, menos de uma hora depois, já com o recobro [de 30 minutos] estava despachado", sublinhou.

A mesma fonte indicou que as portas do pavilhão, de tempos a tempos, são fechadas "e não entra mais ninguém", após quem está no exterior ser chamado para entrar e ser vacinado.

Também Graça Moreira, 65 anos, esperava a sua vez de ser vacinada mais de hora e meia face ao agendado: "ainda aqui estou, está mesmo muita gente", revelou.

Sobre a acumulação de pessoas, Graça Moreira disse que, no seu caso, estava de pé, à espera, encostada à parede e "separada" de outras pessoas.

"Temos de ter cuidado por causa do vírus", argumentou.

Outra testemunha no local, com marcação para as 10.25 horas, afirmou que existiam "imensas" pessoas "a esperar na rua [no exterior do pavilhão] uma hora" e, depois, quase outro tanto no interior até serem vacinadas, antes dos 30 minutos de recobro.

Esta fonte acabou por sair já depois das 12.40 horas, mais de duas horas depois da hora marcada, numa altura em que vários utentes do concelho das Caldas da Rainha estavam "a deixar o nome" e a ser aconselhados pelos responsáveis "a irem almoçar e regressar pelas 16 horas" para então serem vacinados, contou.

Contactada pela agência Lusa, fonte da task force de vacinação, citando informações da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), confirmou a "lentidão" que se registou no Centro de Vacinação das Caldas da Rainha, indicando que "resultou do facto de vários utentes terem chegado antes da hora marcada".

Os atrasos também ocorreram "por terem aparecido pessoas com mais de 70 anos, sem marcação, julgando que já estaria a funcionar naquele Centro o projeto Casa Aberta", refere a ARSLVT.

"Refira-se, no entanto, que foi dada orientação para que fossem vacinadas as pessoas que hoje se deslocaram ao Centro no âmbito desta medida", acrescentou.