Bombeiro Rosinha recebe menos de 400 euros de reforma

Alexandra Barata Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Liga não cobre a diferença do salário que recebia antes do acidente. Aufere menos 83 euros. Protegeu com corpo a família rodeada de fogo.

O bombeiro voluntário de Castanheira de Pera Rui Rosinha, a quem foi atribuído um grau de incapacidade de 85% na sequência dos ferimentos causados num acidente e no incêndio de Pedrógão Grande, a 17 de junho de 2017, revelou ao JN que se aposentou e que está a receber, desde janeiro, 395,97 euros mensais de reforma por invalidez.

A este valor acrescem 282,28 euros, 14 vezes por ano, que serão pagos, a partir deste mês, pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), através do Fundo Social de Proteção dos Bombeiros (FSPB). No total, Rui Rosinha vai receber 678,25 euros/mês, menos 83,83 euros do que ganhava como fiscal da autarquia.