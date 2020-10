Faleceu o antigo deputado constituinte e sindicalista Kalidás Barreto

Hoje às 16:15 Facebook

Luís Maria Kalidás da Costa Barreto, homem das letras, pensador, sindicalista e antigo deputado à Assembleia Constituinte de 1975 pelo Partido Socialista, faleceu esta sexta-feira, dia 30 de outubro, aos 88 anos, na sua residência em Castanheira de Pera, Leiria.

Nascido a 16 de outubro de 1932, em Montemor-o-Novo, Évora, era filho do intelectual de origem goesa Adeodato Barreto e foi batizado com um terceiro nome próprio referência a Calidaça, poeta e dramaturgo do sânscrito clássico.



Foi membro da Comissão de Apoio à candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República, em 1958 e participou, em 1969, na Oposição Democrática em Castanheira de Pera, onde entretanto se havia radicado.

