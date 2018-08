Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Presidente da República já tirou as primeiras selfies.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou há pouco à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, e já foi solicitado para as tradicionais selfies. O Presidente da República vai dar uns mergulhos na piscina com ondas e almoçar no complexo.

Leia mais em Jornal de Leiria