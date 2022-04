Passeio Todo-o-Terreno solidário em Castanheira de Pera

JN Hoje às 19:38 Facebook

Iniciativa do Calca Mata juntou oito dezenas de participantes e apoiou associação do Carregal Fundeiro

Três dezenas de jipes e mais de 80 participantes alinharam esta sexta-feira no 11º Passeio Todo-o-Terreno (T), organizado pelo Calca Mata, um grupo de Castanheira de Pera composto por amigos apaixonados por jipes.

A iniciativa, retomada após dois anos de ausência devido à pandemia, realiza-se sempre na Sexta-Feira Santa e o valor das inscrições reverte para uma associação local, tendo este ano como destino a ACRD-Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Carregal Fundeiro.

O percurso, por entre vales serranos de Castanheira de Pera, contemplou 63 quilómetros. O passeio arrancou às 8.30 horas com um pequeno-almoço no Carregal Fundeiro.

Após algumas horas de percurso e de boa disposição foi tempo de alimentar os participantes com uma degustação de petiscos e licores em plena Serra da Lousã. O almoço, em modo piquenique, decorreu no parque de merendas da aldeia do Fontão Fundeiro.