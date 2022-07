Um homem, com cerca de 30 anos, desapareceu, esta sábado, na Foz do Alge, no rio Zêzere, concelho de Figueiró dos Vinhos.

O alerta para o afogamento foi dado às 16.05 horas e, pelas 20.50 horas decorriam ainda as buscas pela vítima, adiantou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Nas buscas, apoiadas por três embarcações, participam operacionais de várias corporações dos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.