Homem desaparecido encontrado morto em acidente

Um homem dado como desaparecido na quinta-feira à noite foi encontrado morto esta sexta-feira de manhã na aldeia Ana de Aviz, em Figueiró dos Vinhos, na sequência de um possível acidente com um trator.

O alerta do desaparecimento do homem foi dado por volta das 22:00 de quinta-feira, altura em que foram destacados 26 operacionais, contou à Lusa fonte do comando da proteção civil.

O homem foi encontrado sem vida hoje de manhã "muito perto do trator", na aldeia Ana de Aviz, em Figueiró dos Vinhos, acrescentou a mesma fonte.

Para esta operação estiveram no terreno dez viaturas e 26 operacionais dos bombeiros e da GNR, assim como uma equipa da câmara.

A Lusa contactou a GNR de Leiria, Figueiró dos Vinhos e Pombal, mas não conseguiu obter mais informações.