Tem computadores que já não usa? Entregue na InPulsar, em Leiria

Fazer chegar a escola a casa é o ​​​​​​​objetivo da InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário. A instituição apela a que a comunidade ofereça os equipamentos informáticos que já não usa, para que os possa fazer chegar às famílias com crianças e jovens cuja necessidade está já identificada.

Para dotar o maior número de crianças e jovens com material informático, para que a escola chegue ao maior número de casas, a InPulsar apela a quem tenha computadores e periféricos (portáteis, tablets, webcams e/ou microfones) para os quais já não tenha uso, que os ofereça, permitindo que mais crianças e jovens possam ter acesso às novas metodologias de ensino à distância.

Os amigos do Festival A Porta vão reparar o material informático oferecido, nos casos em que for possível, bem como instalar todas as aplicações essenciais: Windows 10, OpenOffice e ferramentas gratuitas de videoconferência.

