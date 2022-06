A1 cortada entre os nós de Fátima e Leiria devido a acidente com camião

JN/Agências Hoje às 08:39 Facebook

O trânsito está cortado na Autoestrada do Norte (.A1) entre os nós de Fátima e Leiria, no sentido sul-norte devido ao despiste de um camião

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 122,5, foi dado cerca das 7 horas da manhã, desconhecendo para já se há vítimas, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"O trânsito está com grandes constrangimentos na zona. Estão a ser tomadas diligências para resolver a situação", disse ainda a fonte da GNR, pelas 08:20.

Segundo informação disponível à mesma hora no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estavam 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.