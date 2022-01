Agente da PSP gravemente ferido em acidente de moto

R.P. Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP, que presta serviço Comando Distrital de Leiria, ficou ferido com gravidade esta terça-feira, após um acidnte que envolveu a moto que conduzia e dois automóveis, ocorrido no cruzamento da EN 242 com a Estrada da Barosa, em Leiria.

O sinistro ocorreu pelas 8.55 horas, e provocou ferimentos graves no polícia, que teve de ser cnduzido ao Centro Hospitalar de Leiria, onde se encontra inrenado.

"As causas do acidente serão investigadas pela Brigada de Investigação de Acidentes de Viação, equipa da PSP especializada em segurança rodoviária, que transmitirá as conclusões do inquérito à autoridade judiciária competente", informou a PSP.

A circulação naquela via esteve temporariamente interrompida/condicionada. e a PSP já se encontra a prestar o necessário apoio psicológico aos familiares do agente.