Ameaçou fazer explodir hospital onde a filha ia fazer operação de mudança de sexo

Descontente com uma cirurgia de mudança de sexo marcada para a filha, um homem ameaçou fazer explodir o Hospital da Ordem de S. Francisco, no Porto.

O indivíduo, já identificado pela PSP, entrou ao princípio da tarde desta sexta-feira no Hospital da Ordem de S. Francisco, próximo do Palácio da Bolsa, no Porto, e, aos gritos, ameaçou fazer explodir uma bomba caso a administração daquele hospital privado não suspendesse uma cirurgia de mudança de sexo da filha, intervenção que deveria ter ocorrido ao final da tarde.

Segundo apurou o JN, funcionários do hospital tentaram acalmar o homem que, "lavado em lágrimas mas extremamente enervado", não aceitou ser chamado à razão. "Quando percebeu que alguém tinha chamado a Polícia, fugiu", contou fonte do hospital.

À chegada das autoridades ao hospital, o homem já tinha fugido num automóvel, estando agora a ser procurado pela PSP.