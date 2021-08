Após 39 anos na rua, Mário ganhou uma casa

Alexandra Barata Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Confrontos familiares constantes fizeram-no deixar Ermesinde. Cansado de andar de mochila às costas, vive agora num T0 em Leiria.

Natural de Ermesinde, Mário José, 64 anos, viveu a maior parte da vida na rua. Desgastado por conflitos familiares constantes, um dia saiu de casa e nunca mais voltou. Ao fim de 39 anos a percorrer o país, o sem-abrigo livrou-se da designação e voltou a ter uma casa, desta vez em Leiria, com o apoio do Programa Housing First, onde está há nove meses. "Parece que me tiraram 15 ou 20 anos de cima".

Resgatado da rua por Lisete Cordeiro, diretora-geral da InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário, a quem trata carinhosamente por "polícia", Mário sente-se feliz e reconhecido por a vida ter dado uma "volta de 180 graus". O T0 onde agora habita, no centro da cidade, tem casa de banho e uma divisão com kitchenette, um roupeiro, uma cama, uma mesa, um banco e uma televisão. O suficiente para lhe garantir conforto e para ter recuperado a dignidade.