Artigo do Politécnico de Leiria sobre estilos de vida durante a pandemia em publicação internacional

Estudo encabeçado por Raul Antunes, docente da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, foi publicado no International Journal of Enviromental Research and Public Health. O trabalho pretendeu compreender os estilos de vida da população adulta portuguesa durante a pandemia da covid-19.

O estudo teve como enfoque estilos de vida da população adulta portuguesa durante a pandemia, nomeadamente no que se refere a hábitos de sono, hábitos alimentares e níveis de atividade física, bem como os níveis de ansiedade e a perceção de satisfação das necessidades psicológicas básicas durante o confinamento.

Os resultados enfatizaram a importância de continuar a divulgar a mensagem de ficar fisicamente ativo durante a pandemia, levando em consideração que a interação com o ambiente é limitada.

