Associação Mulher Século XXI deu apoio psicológico a mais de 100 jovens num ano

O gabinete Girassol da associação Mulher Século XXI deu apoio psicológico a mais de 100 crianças e jovens vítimas de violência doméstica num ano de atividade, anunciou esta terça-feira a instituição.

O Gabinete Girassol - Resposta de Apoio Psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria [CIMRL] acompanhou 114 casos desde o dia 15 de outubro de 2021, data da sua inauguração.

"Esta resposta da Mulher Século XXI foi criada com o objetivo de assegurar a prestação de apoio psicológico e psicoterapêutico a crianças e jovens, dos 4 aos 18 anos, vítimas de violência doméstica", depois de a legislação ter incluído as crianças e jovens expostas a contextos de violência doméstica como vítimas deste crime.

O gabinete funciona de forma itinerante, abrangendo todos os municípios da CIMRL, nomeadamente Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

"Nos últimos meses, temos registado um aumento significativo do número de encaminhamentos para o Gabinete Girassol. Cada vez mais, diversas entidades, entre as quais as estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, os setores de assessoria técnica a tribunais, os municípios e a equipa de intervenção precoce", têm procurado este apoio para dar resposta às "necessidades das crianças e jovens em contexto de violência doméstica".

Na tentativa de colmatar esta "necessidade urgente", o Gabinete Girassol, que acompanha no momento 75 casos, "tem realizado a sua intervenção no sentido de reduzir a sintomatologia e o impacto traumático das experiências adversas de violência doméstica, procurando contribuir para o bem-estar das crianças e jovens, bem como procurando evitar a perpetuação de comportamentos agressivos e desadequados no seio familiar".

A associação Mulher Século XXI, presidida por Susana Pereira, alertou, numa nota de imprensa, que a "procura a esta resposta continuará a aumentar".