Bombeiro de 34 anos morre após sofrer ataque cardíaco em Leiria

Um bombeiro que integra as equipas de vigilância a possíveis reacendimentos na freguesia do Arrabal, concelho de Leiria, entrou esta tarde em paragem cardiorespiratória e acabou por morrer no hospital.

O bombeiro, de 34 anos, faz parte dos 23 operacionais que estão mobilizados para as operações de consolidação do fogo que lavrou esta sexta-feira nas freguesias de Chaínça e Arrabal.

O operacional, dos Bombeiros Voluntários de Leiria, foi assistido no local pelos colegas e, apesar das manobras de reanimação, acabou por morrer no hospital.