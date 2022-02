Calendário dos Sapadores de Leiria angaria 700 mil euros

Receitas aplicadas num gabinete de apoio psicológico a crianças e mulheres vítimas de violência doméstica.

As vendas do calendário dos Sapadores de Leiria, com imagens de 12 bombeiros que despiram a farda para angariar receitas para a Mulheres Século XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, superaram as expectativas. A causa solidária traduziu-se numa receita de 7578 euros, que será aplicada na criação do Girassol - Gabinete de Apoio Psicológico, direcionado a crianças e jovens vítimas de violência doméstica.

A presidente da Mulheres Século XXI, Susana Pereira, explica ao JN que o Gabinete Girassol permitirá prestar serviços de apoio psicológico e psicoterapêutico, a crianças e jovens vítimas de violência doméstica, nos dez municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.