Câmara de Leiria abre mais dois postos de testagem

A Câmara de Leiria vai abrir na segunda-feira mais dois postos de testagem à covid-19, totalizando três, anunciou esta quinta-feira o município, explicando que todos vão estar a funcionar até 31 de janeiro próximo.

"O Município de Leiria irá abrir, na próxima segunda-feira, dia 03, dois novos postos de testagem à covid-19 no Mercado de Sant'Ana, juntando-se assim à estrutura já existente no Largo Papa Paulo VI, que estará encerrada no dia de ano novo", refere uma nota de imprensa da autarquia.

Segundo a nota, "a funcionar até 31 de janeiro, os três pontos de testagem estarão abertos com horário mais alargado, ou seja, entre as 10:00 e as 19:00 durante todos os dias".

O atual posto móvel, que começou a funcionar no dia 11, está, desde hoje, "sediado no interior da tenda onde esteve instalado o Recreio dos Duendes do 'Leiria Natal', com melhores condições de conforto aos cidadãos que procuram o serviço".

Além destes três postos, "são 11 as farmácias do concelho que aderiram ao programa, onde a população poderá realizar testes rápidos de antigénio gratuitos", a saber: farmácias "Antunes, Baptista, Boavista, David, Dulce Caçador, Lis, Maio, Nova, Sanches, Senhor dos Milagres e Sol".

"Com o crescente aumento da procura por testes rápidos e do número de casos positivos, o município pretende dar resposta imediata à população e incentivar à continuidade do processo de testagem, como medida de contenção de cadeias de infeção", justifica a autarquia.

Até quarta-feira, tinham sido realizados 3.176 testes por profissionais de saúde devidamente credenciados, "contando o município também com o apoio de pessoal da Câmara Municipal, escoteiros e estudantes de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Leiria".

À agência Lusa, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, afirmou que se atravessa um período no qual se tem de reforçar os testes, pelo que o município disponibiliza postos de testagem paralelos" aos das farmácias, salientando que "nesta fase importa saber quais são as situações de casos positivos para conseguir" fazer o despiste da doença no momento.

"Quando nos aproximamos da passagem de ano e do mês de janeiro, em que está previsto em Leiria um conjunto de iniciativas, como a Taça da Liga, é também importante garantir a liberdade e segurança das pessoas", declarou Gonçalo Lopes.

De acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 1.08 horas de quinta-feira, o concelho de Leiria registou, desde o início da pandemia, em março de 2019, 13 037 casos do novo coronavírus, mantendo-se 909 ativos.