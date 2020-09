Câmara de Leiria anuncia projeto para plantar mais de 11 mil árvores

Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto "Plantar uma Árvore, Cuidar o Futuro" prevê a plantação de 11.200 árvores no concelho de Leiria e entre as espécies a plantar encontram-se acer, freixo, amieiro, cerejeira brava, sobreiro, azinheira, nogueira, oliveira, castanheiro, medronheiro, pinheiro manso, carvalho, cedro e aveleira.

A iniciativa tem o objetivo de "criar e manter florestas urbanas nativas no território, tal como recuperar as áreas ardidas, degradadas ou subaproveitadas com a plantação de espécies autóctones, sensibilizando simultaneamente a população para a importância de criar e manter os espaços verdes do concelho", anunciou, esta terça-feira, dia 15 de setembro, a Câmara Municipal de Leiria.

Leia mais em Jornal de Leiria