Câmara de Leiria autoriza ampliação de esplanadas para cafés e restaurantes

O Município de Leiria vai autorizar a ampliação da área de esplanada dos estabelecimentos de bebidas e restauração. A medida vigora até ao final do ano e é acompanhada pela isenção de pagamento de taxas e pelo projeto "Reflorir as esplanadas de Leiria".

O objetivo da autarquia é garantir a utilização destes espaços "em segurança" e, por outro, "apoiar o setor de atividadem que tem sido fortemente afetado pela crise covid-19", explica o município, em comunicado.

Na mesma nota, esclarece que o despacho que possibilita o aumento das esplanadas abrange as já existentes, mas prevê também a criação de novas, que venham "a ser ​​​​​​​objecto de comunicação ou licenciamento, de acordo com as condições emanadas pela Direcção-Geral da Saúde", com critérios respeitantes a dimensões e implantação, que serão analisados caso a caso pelos serviços municipais.

