Câmara isola bairro social com muro de dois metros

Chama-se Integração, mas tem uma parede à frente. "De um lado estão os ciganos, do outro as vivendas", lamentam os moradores, que apontam mais problemas. Um muro de dois metros isola bairro social em Leiria.

A tristeza de Júlia Mafra, 78 anos, está estampada no rosto. "Até fico afrontada a olhar para isto. Sinto falta de ar", confessa. "Isto" é um muro com perto de dois metros de altura que lhe construíram à porta de casa, no Bairro Social da Integração, e que a impede de olhar para a paisagem verde, que se perdia até ao horizonte. Apesar de os 47 habitantes estarem satisfeitos com as obras efetuadas nas 18 casas, que voltaram a ganhar dignidade, o descontentamento com o muro e com a intervenção no espaço público é generalizado.

"Dizem que nos temos de integrar na sociedade, mas construíram aqui um muro de Berlim. Deste lado, são os ciganos, dali são as vivendas. É o nosso muro da vergonha", observa a filha, Sandra Mafra, 50 anos.

