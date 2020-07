Cancelada edição deste ano do "Leiria sobre Rodas"

Hoje às 17:23 Facebook

O evento "Leiria sobre Rodas", dedicado ao desporto automóvel, organizado pelo Município de Leiria, não se vai realizar este ano, devido às restrições impostas pela pandemia, anunciou esta terça-feira a autarquia, na sua página de facebook.

A sétima edição da iniciativa estava prevista para decorrer entre os dias 10 e 13 de setembro, mas, de acordo com Catarina Louro, vereadora do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal, "é nossa responsabilidade garantir a segurança das pessoas que nos visitam por ocasião do evento, dos participantes e dos patrocinadores".

