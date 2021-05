Canil de Leiria tem novo site que torna a adoção mais simples

Hoje às 16:13 Facebook

Há uma zona criada só para apresentar os patudos disponíveis para adopção, com fotografias do projecto Be My Friend. Fomentar adopções é um dos objectivos do novo site do Canil Municipal de Leiria, já acessível online.

O novo site apresenta também uma área de cariz pedagógico, com conselhos de bem-estar e saúde animal, e uma área lúdica, onde o Animalix convida os mais pequenos a divertirem-se com jogos, sugestões de livros e ilustrações.

Outro destaque são os links para a legislação que envolve a área dos animais de companhia.

