Casa onde viveu Eça de Queirós em Leiria alvo de vandalismo

Imóvel no Centro Histórico, onde foi escrito "O crime do padre Amaro", está emparedado e à venda

A casa onde Eça de Queirós viveu, quando foi administrador de Leiria, em 1870, está à venda por 250 mil euros, revelou ao JN Luz Pedroso, proprietária da agência imobiliária Twelve Square. Situado no Centro Histórico, o imóvel onde o autor escreveu "O crime do padre Amaro" está emparedado desde julho, na sequência de atos de vandalismo, praticados nos últimos anos.

Constituído por três quartos, uma cozinha, uma casa de banho e uma cave ampla, o edifício tem 85 metros quadrados por piso e "um bocadinho de logradouro nas traseiras", explica a agente imobiliária. Localizado na Travessa da Tipografia, possui uma "arquitetura simples", pois foi construído por uma família, que morava no imóvel ao lado, para "aumentar os seus rendimentos" através do arrendamento do espaço.