Catedral de Leiria disponibiliza espaço litúrgico acessível

Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Catedral de Leiria será a primeira do país a contar com um guião multiformato impresso e com a identificação dos diferentes espaços litúrgicos, que permitirá a todos os públicos "ler" e conhecer os diferentes espaços.

O guião dos espaços litúrgicos e toda a sinalética da Catedral foram desenvolvidos pelo Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Politécnico de Leiria e ficará disponível nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinala a 3 de dezembro.

Leia mais em Jornal de Leiria