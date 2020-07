Centenas no adeus a André Pedrosa, bombeiro que morreu no sábado em Leiria

Francisco Pedro Hoje às 20:48 Facebook

Familiares, amigos e representantes das entidades oficiais despediram-se esta quarta-feira de André Pedrosa, 34 anos, o bombeiro que morreu no sábado, de doença súbita, quando participava na vigilância a um incêndio.

A missa de corpo presente realizou-se no quartel da 5.ª Companhia de Monte Redondo dos Bombeiros de Leiria, à qual pertencia.

À entrada e no exterior do edifício concentraram-se centenas de populares, que prestaram uma última homenagem, com longas e vigorosas salvas de palmas. André deixa órfã uma filha recém-nascida.