Centro Hospitalar de Leiria com recorde de consultas e cirurgias em 2021

JN/Agências Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar de Leiria anunciou esta segunda-feira um recorde de consultas e cirurgias efetuadas em 2021, o número mais alto de sempre.

Numa nota de imprensa, o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) revelou que realizou nos últimos 12 meses 309 mil consultas médicas e mais de 18 mil cirurgias.

"Através da análise de vários indicadores da atividade assistencial do CHL de 2021, os dados obtidos demonstram mais do que a nossa nítida retoma: são claramente um recorde na nossa produtividade, só possível pelo empenho e dedicação dos nossos profissionais", constatou o presidente do conselho de administração do CHL, Licínio de Carvalho, citado na nota de imprensa.

Segundo o responsável, este "crescimento tão significativo nos resultados assistenciais" são um motivo de "orgulho", num contexto "conturbado da pandemia vivido nos primeiros e últimos meses de 2021", com "muitos constrangimentos verificados no CHL na resposta aos utentes".

O CHL informa que concretizou mais de 101 mil primeiras consultas, e mais de 208 mil segundas consultas, números acima do registado em outros anos. "No âmbito das cirurgias, realizámos, em 2021, mais de 12.800 cirurgias de ambulatório, mais de 2.900 cirurgias convencionais e mais de 2.400 cirurgias urgentes", destacou ainda Licínio de Carvalho.

A Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHL cuidou de 384 doentes em 2021, o que representa um aumento de 207,2% face a 2020, ano em que iniciou atividade, sublinha ainda a nota.

Quanto à atividade do Hospital de Dia, foram realizadas mais de 20500 sessões só em 2021.

PUB

"É indubitável o nosso esforço quer na retoma, em contexto de pandemia, quer no fomento da nossa produtividade, que se reflete de forma transparente nestes valores alcançados pela primeira vez na história da instituição", reforçou o presidente do conselho de administração.

Para Licínio de Carvalho, "2021 é um marco" na atividade assistencial do CHL, que pretende "continuar a nivelar e a superar a curto e a médio prazo".

O Centro Hospitalar de Leiria integra os hospitais de Santo André, em Leiria, Distrital de Pombal e Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes.

EYC // JEF