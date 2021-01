Centro Hospitalar de Leiria disponibiliza mais 82 camas face ao crescimento da pandemia

Alexandra Barata Hoje às 22:31 Facebook

Devido ao novo crescimento de incidência da covid-19 e à elevada afluência e permanência de doentes na Área Dedicada a doentes com suspeita de infeção respiratória nos Serviços de Urgência, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) disponibilizou mais 82 camas nos hospitais de Leiria e de Alcobaça.

Em comunicado, o CHL diz que tem agora mais dez camas no Serviço de Medicina Intensiva e dez camas na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente (UCAP) para doentes críticos infetados com covid-19. Passou a dispor ainda de dez camas na UCAP, adequadas a cuidados de saúde intermédios.

O Conselho de Administração ativou ainda o nível IV do Plano de Resposta Covid-19, através da disponibilização de mais 52 camas, 30 das quais na torre nascente do Hospital de Santo André, em Leiria, e 22 no Serviço de Medicina Interna do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira.

Neste momento, encontram-se internados no CHL 29 doentes infetados, quando a capacidade de resposta é de 30 camas equipadas com ventilação mecânica invasiva, e 151 doentes internados em camas utilizadas nas enfermarias, após o aumento da capacidade de resposta de 120 para 172 camas.

Estas medidas foram tomadas tendo em conta a "evolução crescente da pandemia, com a revisão e a adaptação dos seus procedimentos e estruturas, e com o reforço dos seus recursos e meios, de forma a continuar a disponibilizar todos os níveis de cuidados à comunidade que serve".

"Acrescem a estes dados 13 doentes covid-19 internados na Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, ao abrigo de um protocolo estabelecido com o CHL, que prevê a utilização de camas de nível I [utilizadas nas enfermarias], para alocar doentes covid-19 sem alta clínica oriundos do CHL, e que são geridas pela Unidade de Hospitalização Domiciliária, de forma a libertar camas para os doentes mais críticos", refere o comunicado.

O CHL apela às pessoas com sintomas da área respiratória, antes de se dirigirem à urgência, contactem a Linha Saúde 24 e se dirijam à ADR-C, que funciona no Pavilhão Gimnodesportivo dos Pousos, em Leiria, entre as 14 e as 20 horas, até dia 27 de janeiro. Em alternativa, pede que se dirijam às ADR-C dos seus Centros de Saúde.

"É muito importante travar o contágio, pelo que é fundamental os cidadãos ficarem em casa sempre que for possível e, se não for, ​​​​​​​cumprirem escrupulosamente as regras de distanciamento social, uso de máscara e etiqueta respiratória", sublinha o comunicado.