Companhia Portugueza do Chocolate abriu portas com iniciativa solidária em Leiria

A Companhia Portugueza do Chocolate, marca de chocolate artesanal com fábrica, cafetaria e loja em Leiria, abriu portas ao público, esta segunda-feira, e assinalou o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, com uma iniciativa solidária destinada às crianças carenciadas do município.

O mestre chocolatier, Daniel Gomes, ofereceu chocolate às 55 crianças do internato feminino Lar Santa Isabel e do internato masculino António Silva Leal. Os jovens foram presenteados com chocolate de vários sabores, para degustarem os diferentes tipos de produto que a Companhia Portugueza de Chocolate produz.

"Num dia especial para nós, onde damos oficialmente as boas-vindas aos nossos visitantes, esperamos que, com este pequeno gesto, possamos fazer a diferença numa data dedicada a todas as crianças. Temos como missão chegar às pessoas e oferecer experiências gastronómicas e, como tal, tínhamos este desejo de poder surpreender os mais pequenos", revela Daniel Gomes.

