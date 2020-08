Condutor morre em acidente entre carrinha e comboio em Leiria

Augusto Correia Hoje às 18:12 Facebook

Um homem morreu, este sábado à tarde, na sequência de um choque entre um comboio e um ligeiro de mercadorias, na linha do Oeste, em Leiria.

A vítima mortal é o condutor da carrinha, colhida pelo comboio na passagem de nível de Gândara dos Olivais, na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria.

Na sequência do embate, o comboio descarrilou e motivou o corte da linha do Oeste. Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) informou que decorrem trabalhos de remoção da composição, para posterior reparação da via e reposição da circulação.

A IP estima que a circulação estará completamente reposta a partir da manhã de domingo.

O choque aconteceu pouco mais de 24 horas após a colisão entre um Alfa Pendular e uma máquina de manutenção de catenárias, na Linha do Norte, em Soure, que causou dois mortos e pelo menos 43 feridos, sete dos quais em estado grave.

O alerta para o acidente chegou ao Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leira às 17.13 horas.

O acidente mobilizou 12 operacionais e cinco viaturas, entre elementos dos Bombeiros Voluntários de Leiria, PSP, INEM e Refer.